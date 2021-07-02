Путин и Макрон провели телефонный разговор

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в пятницу по телефону переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Как сообщает пресс-служба главы российского государства, разговор прошел по инициативе французской стороны.

Как отмечается в сообщении, "обстоятельно рассмотрен широкий круг вопросов взаимодействия России и Франции в международных делах". Также "особое внимание уделено проблематике стабильности и безопасности на Европейском континенте".

Путин заявил Макрону, что Москва готова к восстановлению полноценного диалога с Европейским союзом. Как сообщила пресс-служба главы российского государства, лидеры провели "обмен мнениями о состоянии и перспективах развития российско-есовских связей". "Констатировано, что решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, разрешение региональных конфликтов - способствовало бы построение конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращение к нормальному и уважительному диалогу", - отмечается в сообщении Кремля.

При этом, указывается в сообщении, Путин подчеркнул, что "Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза".

Кроме того, Путин рассказал французскому коллеге об основных итогах саммита РФ - США в Женеве. "В связи с проявленным Эмманюэлем Макроном интересом Владимир Путин рассказал об основных итогах состоявшейся 16 июня в Женеве российско-американской встречи в верхах", - говорится в сообщении.

Ситуация вокруг Украины

Путин и Макрон в телефонном разговоре высказались за активизацию переговорного процесса по реализации минских соглашений. "При обсуждении внутриукраинского кризиса лидеры высказались за активизацию переговорного процесса в целях последовательной реализации минского "Комплекса мер" 2015 года, который был и остается безальтернативной основой урегулирования", - говорится в сообщении.

Путин указал на деструктивные действия Киева в конфликте на Украине и отказ от диалога с ДНР и ЛНР. "Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые - в том числе в "нормандском" формате - усилия фактически саботируются. Акцентирована необходимость полного выполнения украинскими властями ранее взятых на себя обязательств, прежде всего по установлению прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.

О ситуации в Карабахе

Путин рассказал Макрону о реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. Он также обратил внимание на необходимость подключения Европы к решению гуманитарных проблем в регионе.

"Владимир Путин информировал о ходе реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Отмечено, что обстановка в регионе во многом благодаря присутствию российских миротворцев остается стабильной. Созданы предпосылки для налаживания нормальной хозяйственной деятельности, разблокирования экономических и транспортных связей", - говорится в сообщении.

"Президент России обратил внимание на востребованность более плотного подключения европейских партнеров, и в частности Франции, к решению гуманитарных проблем населения районов, пострадавших от боевых действий", - добавили в Кремле.