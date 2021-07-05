Слуцкий назвал вмешательством в дела Белоруссии дипстатус офиса Тихановской в Литве

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Страны Запада продолжают вмешиваться в дела Белоруссии, сотрудничая с экс-кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской, несмотря на ее вероятную связь с организаторами неудавшегося госпереворота. Такое мнение в понедельник в своем Telegram-канале высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя получение офисом Тихановской дипломатического статуса в Литве.

"Не перестает удивлять та наглость, с которой ряд стран, в особенности из числа "младоевропейцев", продолжают вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Светлана Тихановская вполне успешно может претендовать на лавры [нелегитимно признанного США президентом Венесуэлы] Хуана Гуайдо в Восточной Европе, гастролируя по зарубежным столицам и открывая "представительства белорусского народа", который, кстати, на выборах в 2020 году отказал ей в поддержке", - написал Слуцкий.

Депутат констатировал, что это происходит, невзирая на "вполне конкретные показания оппозиционного блогера Романа Протасевича", признавшегося, что был посредником между заговорщиками, готовившими силовой захват власти в Белоруссии, и штабом Тихановской. Слуцкий также напомнил о заявлениях президента Белоруссии Александра Лукашенко, который возложил на США ответственность за попытки его физического устранения.

"Доказательная база уже более чем серьезная. Казалось бы, о какой политической карьере и поддержке Тихановской может идти речь? Но все как с гуся вода. На Западе предпочитают этого не замечать, а на все события в Белоруссии для отвлечения внимания реагировать запуском провокаций в стиле highly likely, как это было в Чехии", - продолжил глава комитета.

В заключение он заявил, что "коллективный Запад не оставляет надежды навязать Белоруссии смену курса путем приведения к власти марионеточного лидера".

Тихановская ранее в своем Telegram-канале сообщила о том, что ее офис в Литве признан официальным представительством беларусской демократии. Об этом на совместном брифинге объявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.