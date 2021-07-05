Рябков заявил, что США осознают бессмысленность санкций против РФ

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Американская администрация осознает исчерпанность санкционной политики в отношении России, но инерция не позволяет Вашингтону от нее отказаться. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Исчерпанность и бессмысленность этой политики все более очевидна даже для тех, кто формулирует рекомендации относительно того, какой официальный курс на российском направлении должна проводить администрация в Вашингтоне", - сказал Рябков.

При этом, по его словам, США уже не могут отказаться от санкций, даже осознавая их бесперспективность. "Инерционность этой политики превосходит любой другой сегмент американского внешнеполитического курса. На российском направлении уже действуют более 95 санкционных циклов в том или ином виде. Будут искать поводы, когда и под каким предлогом что-то еще такое совершить", - констатировал замминистра.