Лавров заявил, что Россия готова сотрудничать с Индонезией в борьбе с пандемией

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия настроена на активное сотрудничество с Индонезией по борьбе с коронавирусом и что данная тема будет обсуждаться в ходе его визита в Джакарту 6 июля.

"Разумеется, имеем в виду затронуть вопросы, связанные с противодействием пандемии нового коронавируса. Россия готова к активному сотрудничеству с Индонезией и в этом направлении", - сказал он в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka.

Отвечая на вопрос о том, какие темы будут обсуждаться в ходе его визита в Джакарту и встречи с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди, Лавров рассказал, что планируется рассмотрение всего спектра вопросов, касающихся двусторонней, международной и региональной повесток дня. Также будет подписан очередной план межмидовских консультаций на 2021-2023 годы. "Контакты с моей коллегой и хорошим другом Ретно Марсуди носят регулярный характер. Предстоящие в Джакарте переговоры станут логическим продолжением наших встреч в Индонезии в 2017 году и в Москве в 2018 году", - продолжил министр.

По словам Лаврова, с момента получения независимости Индонезия традиционно выступает одним из ведущих партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "В прошлом году мы отметили 70-летие установления дипломатических отношений. Поступательно развиваются политический диалог, контакты в области безопасности, торгово-экономической и гуманитарной сферах, - указал глава МИД. - Продвигается сотрудничество в рамках многосторонних форматов, включая ООН, асеаноцентричных объединений, а также Группы двадцати, АТЭС, АСЕМ и многих других механизмов взаимодействия. Фактически наши связи вышли на уровень стратегического партнерства".

"В фокусе внимания будет наращивание торгово-экономической и инвестиционной кооперации, перспективы диверсификации структуры взаимной торговли, в том числе за счет увеличения доли высоких технологий. Среди приоритетных направлений совместного приложения усилий энергетика, нефтегазовая отрасль, транспортная инфраструктура, авиа- и автомобилестроение, компьютерные и телекоммуникационные технологии, халяльная индустрия", - информировал министр.

Будут рассмотрены пути упрочения связей в сфере образования, науки, культуры, а также по линии регионов двух стран, добавил он.

Товарооборот РФ и стран АСЕАН

По словам Лаврова, товарооборот между Россией и странами - членами АСЕАН в 2021 году вырос после спада, вызванного пандемией.

"К сожалению, потенциал экономической кооперации раскрыт далеко не полностью. Здесь есть резервы и весьма значительные, - отметил он. - Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения негативно повлияли на показатели нашего товарооборота с "десяткой". Однако в 2021 году вновь наметилась тенденция к его росту".

По словам министра, Россия исходит из того, что дополнительную динамику к росту придаст наращивание взаимодействия АСЕАН с ЕАЭС. "Уже два асеановских государства - Вьетнам и Сингапур - подписали соглашения с ЕАЭС о свободной торговле. Соответствующую работу начала и Индонезия", - обратил внимание Лавров.

Он также добавил, что АСЕАН является одним из приоритетных направлений в политике РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Последовательно исходим из того, что ассоциация остается ядром региональных интеграционных процессов, сформировала здесь сбалансированную и транспарентную систему межгосударственных отношений, базирующуюся на общепризнанных нормах международного права и взаимном учете законных интересов всех государств", - указал глава МИД РФ.