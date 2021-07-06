Постпред РФ при ОЗХО заявил, что в истории с Навальным появились новые белые пятна

ГААГА, 6 июля. /ТАСС/. Ситуация с предполагаемым отравлением Алексея Навального продолжает вызывать много вопросов, а в истории появляются все новые белые пятна, неясности, разночтения и нестыковки. Об этом заявил во вторник на 97-й сессии Исполнительного совета ОЗХО постпред РФ при организации Александр Шульгин.

По его словам, члены ОЗХО были введены в заблуждение относительно того, что специалисты организации прибыли в ФРГ лишь 4-5 сентября 2020 года. "Техсекретариат по просьбе Германии направил группу для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина еще аж 20 августа 2020 года, - обратил внимание Шульгин, ссылаясь на один из документов организации. - То есть как раз в то время, когда у Навального, находящегося на борту рейса номер 2614, <...> начали появляться первые признаки ухудшения состояния здоровья с последующей его госпитализацией в Омске". "Требуем вразумительных объяснений, как это возможно", - заявил постпред.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. После этого правительство выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.