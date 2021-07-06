МИД РФ заявил, что 201-я военная база оснащена для оказания помощи у границ с Афганистаном

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российская военная база в Таджикистане оснащена всем необходимым для оказания содействия республике в урегулировании ситуации на границе с Афганистаном, но если от РФ потребуются дополнительные усилия, они будут предприняты. Об этом во вторник заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, отвечая на вопрос ТАСС.

"Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в Северном Афганистане. Мы так понимаем, там достаточно напряженная обстановка, поскольку, по некоторым данным, 70 процентов границы контролируется движением "Талибан" (запрещено в РФ). У нас, как вы знаете, размещена в Таджикистане 201-я военная база, которая оснащена всем необходимым, чтобы оказать содействие республике в случае необходимости", - сказал он.

"Если потребуются дополнительные усилия, то они будут предприняты", - добавил замглавы МИД РФ.

Поддержка связи с Таджикистаном

Руденко заявил, что Москва и Душанбе поддерживают рабочие контакты по линии оборонных ведомств и погранслужб, ситуация на таджикско-афганской границе сохраняется в поле зрения сторон.

"У нас контакты [с таджикской стороной] продолжаются на рабочем уровне - по линии военных, по линии пограничников. Ситуация находится в поле нашего внимания", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Руденко отметил, что многое будет зависеть от того, как будут развиваться события в Северном Афганистане. "Мы понимаем, что там достаточно напряженная обстановка, поскольку, по некоторым данным, до 70% границы с Таджикистаном контролируется движением "Талибан", - добавил он.

5 июля пресс-центр Погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил о переходе через приграничные участки на территорию страны 1 037 военнослужащих правительственных войск Афганистана, которые вынуждены были отступить в ходе вооруженных столкновений с талибами. За последние две недели произошло уже несколько таких случаев. В пресс-центре отметили, что, исходя из принципа добрососедства и невмешательства во внутренние дела Афганистана, афганским военным разрешили перейти на таджикскую территорию.