Руденко заявил, что Франция, ФРГ и США не ответили на предложение о встрече по Донбассу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Франция, Германия и США пока не отреагировали на предложение принять участие во встрече с членами Контактной группы по урегулированию в Донбассе. Об этом заявил журналистам во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос ТАСС.

"Предложение было направлено, мы будем ждать реакции. Пока мы реакции этой не получили ни со стороны США, ни со стороны других членов нормандского формата о том, устраивает ли их в какой-то степени предложенный состав", - сказал он.

В понедельник Луганская и Донецкая народные республики предложили провести встречу в нормандском формате (Германия, Россия, Франция, Украина) на уровне политдиректоров с участием представителей республик Донбасса, а также США.