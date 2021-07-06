Памфилова отметила прогресс в цифровом развитии избирательной системы за пять лет

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в России за прошедшие пять лет произошел прогресс в цифровом развитии избирательной системы. Об этом она сказала во вторник на форуме молодых политологов "Дигория".

"Такое мнение, которое много лет навязывалось и навязывается, как гвоздь вбивается в наше общественное мнение, что у нас сплошные фальсификации, все плохо. Не хотят замечать, какой прогресс мы сделали хотя бы за прошедшие пять лет. Мы вывели [избирательную] систему на новый уровень. У нас система видеонаблюдения, которая сейчас будет еще более масштабная, аналогов в мире нет системе QR-кодирования, которая позволяет вводить протоколы моментально, быстро", - заявила она.

Председатель ЦИК добавила, что цифровые технологии развиваются и на уровне региональных выборов. "У нас сейчас уже на уровне региональных выборов можно до половины подписей собирать в электронном виде. У нас идет цифровизации всего процесса. Сейчас уже выводим искусственный интеллект, который проверяет подписи во всех регионах", - сказала она.

Кроме того, Памфилова подчеркнула, что институт общественных наблюдателей с каждым годом "мужает, зреет, численно растет". "Любой гражданин России может прийти и записаться [в наблюдатели], независимо от его политических и иных взглядов. <...> Мы очень заинтересованы, чтобы у нас было тотальное наблюдение, чтобы наблюдатели от всех заинтересованных кандидатов и партий были на всех участках при всех видах и способах голосования, двери открыты. Мы открыты для международного наблюдения, мы соблюдаем все правила, все наши международные договоренности", - добавила она.

Указом президента Владимира Путина выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Ввиду пандемии новой коронавирусной инфекции ЦИК в рамках своих полномочий принял решение о проведении голосования в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.