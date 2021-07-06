Постпред РФ заявил, что работа обвинительного механизма ОЗХО вызывает обеспокоенность

ГААГА, 6 июля. /ТАСС/. Россия обеспокоена тем, как действует специальное подразделение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) - Группа по расследованию и идентификации (ГРИ). Об этом заявил во вторник на 97-й сессии Исполнительного совета ОЗХО постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин.

"Нас не может не беспокоить, что происходит на гаагской площадке в плане атрибуции, - отметил он. - Вся деятельность ГРИ ведется скрытно, за закрытыми дверями". "Мы по-прежнему исходим из ее неприятия, - продолжал дипломат. - Учреждена она была в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), по сути, меньшинством голосов, в обход международного права, а ее деятельность вторгается в исключительную компетенцию Совета Безопасности ООН".

По словам дипломата, ГРИ готовит сомнительные с точки зрения здравого смысла и научно-технических фактов доклады, которые содержат выводы в стиле "есть разумные основания полагать". "На их основе посредством голосования были навязаны заведомо невыполнимые ультимативные требования к Сирии, а затем последовало решение о ее поражении в правах", - напомнил постпред. Тем самым, считает он, был создан "крайне опасный прецедент, когда на основании неподтверждаемых выводов созданной в обход положений КЗХО структуры обструкции может подвергнуться любое государство-участник". Много вопросов у российской стороны вызывает и работа Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии, доклады которой использует в своей работе ГРИ. В связи с этим Шульгин призвал привести методы ее работы в соответствие с положениями КЗХО и, возможно, к проведению ревизии ее круга ведения.

Решение о создании ГРИ, имеющей право определять виновных в применении химического оружия, было принято ОЗХО в 2018 году. Россия и ряд других стран выступают категорически против этого решения, поскольку создание такой группы не предусмотрено Конвенцией о запрещении химоружия, а наделение организации обвинительными функциями является вторжением в сферу исключительных прерогатив Совета Безопасности ООН.

За время своей деятельности ГРИ подготовила два доклада. Первый из них был опубликован 8 апреля 2020 года, второй - 12 апреля этого года. В обоих документах вина за применение химических веществ возлагается на сирийские власти.