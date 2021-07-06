Лавров заявил, что РФ продолжит усилия по борьбе с ревизией итогов Второй мировой войны

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия намерена и дальше противодействовать попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны и делать все для сохранения исторической памяти. Об этом говорится в письме министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которое зачитал его заместитель Андрей Руденко на торжественном возложении цветов к мемориальному панно в честь добровольцев - сотрудников министерства, расположенному на бывшем здании Наркоминдел СССР.

"Безусловным приоритетом для нашего министерства была и остается системная работа по сохранению исторической правды, по сбережению доброго имени тех, кто внес определяющий вклад в разгром нацизма более 75 лет тому назад, - отметил Лавров. - Мы будем и дальше в своей повседневной практической деятельности противодействовать попыткам ревизии итогов Второй мировой войны. Наш священный долг - бережно хранить память о тех, кто воевал, заботиться о ветеранах, воспитывать подрастающее поколение в духе уважения к героическому прошлому нашей Родины".

Лавров указал на то, что дипломаты, как и многочисленные воины и труженики тыла, внесли вклад в победу "на военных и дипломатических фронтах". "На протяжении всей войны дипломаты были вместе со своим народом, именно из здания на Кузнецком мосту, где с 1918 года по 1952 год располагалось внешнеполитическое ведомство, уходили на фронт добровольцы в тревожные дни июля", - добавил он.

Мемориальное панно ополченцам - сотрудникам НКИД СССР было открыто в 2014 году в день дипломатического работника на улице Кузнецкий Мост в Москве, в бывшем здании НКИД. С тех пор ежегодно ветераны российской дипломатической службы, дипломаты - участники Великой Отечественной войны и сотрудники МИД РФ возлагают к нему цветы в память о подвиге своих предшественников. Традиционно мероприятие приурочено ко дню вступления сотрудников НКИД в Народное ополчение - 5 июля 1941 года.