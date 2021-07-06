Памфилова заявила о готовности ЦИК провести электронное голосование во всей стране

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. ЦИК РФ технологически готов провести дистанционное электронное голосование в масштабах всей страны, но нужно обеспечить максимальную безопасность процесса, сообщила во вторник журналистам председатель Центральной избирательной Элла Памфилова.

"Технологически мы практически готовы сейчас проводить в масштабах всей страны, но не решен целый пласт принципиальных вопросов. Почему мы движемся более медленно, чем хотелось бы? Потому что надо обеспечить максимальную безопасность. Мы сейчас, переходя на цифровизацию, создавая новые цифровые платформы, должны думать, чтобы были наши носители, чтобы "железо" тоже было наше", - сказала Памфилова.

"Вопрос безопасности и недопущения несанкционированного вторжения до конца еще не решен", - добавила председатель ЦИК РФ.