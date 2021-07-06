Делегация России уличила в СПЧ ООН комиссию по Сирии в искажении ситуации в стране

ЖЕНЕВА, 6 июля. /ТАСС/. Российская делегация, участвующая в проходящей в Женеве 47-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), обратила внимание на изъяны в работе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии и, в частности, на искажение ею ситуации в стране. В докладах комиссии игнорируются усилия сирийских властей по преодолению кризиса, заявил во вторник на сессии представитель делегации РФ Артур Черняков.

"Считаем, что рисуемая комиссией картина событий полностью искажена, - отметил российский дипломат, подчеркнув, что в качестве основного дестабилизирующего фактора она приводит "не зверства террористов и их подпитку извне, а, по сути, контртеррористическую деятельность правительства Сирии".

Комиссия "постоянно выходит за рамки своего мандата, комментируя темы возможного применения властями САР химического оружия", продолжил Черняков. В ее выводах "прослеживается пренебрежение базовыми принципами международного права, включая уважение государственного суверенитета и территориальной целостности". При этом "замалчивается иностранная оккупация территории Сирии, разграбление природных богатств, влияние односторонних санкций", а также "игнорируются усилия властей по преодолению кризиса". В Москве считают, что "такие ангажированные заключения отдаляют перспективы достижения мира", констатировал представитель делегации РФ.

Хотя Россия неоднократно указывала на "принципиальные изъяны в деятельности комиссии", до сих пор не видно, чтобы комиссия "предприняла какие-либо усилия для более сбалансированного подхода к оценке ситуации в Сирии", сказал Черняков. Он выразил сожаление в связи с продолжающейся практикой использования правочеловеческой тематики "для решения конъюнктурных задач ряда государств, заинтересованных в свержении законного правительства Сирии".

Комиссия по Сирии была учреждена Советом ООН по правам человека в августе 2011 года. Ее задача состоит в расследовании сообщений о нарушении международного гуманитарного права. Комиссия неоднократно подвергалась критике за необъективность в оценках.