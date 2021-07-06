Толстой заявил, что Россия не будет работать на площадках, где в ее адрес звучит хамство

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия откажется от работы на международных площадках тех организаций, где в ее адрес продолжает звучать хамство. Об этом во вторник в своем Telegram-канале заявил глава делегаций РФ в парламентских ассамблеях ОБСЕ и Совета Европы, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Если и дальше будет продолжаться хамство против России на любой международной площадке, мы просто не будем работать с этими организациями, все просто", - написал Толстой в связи с принятием Парламентской ассамблеей ОБСЕ (ПА ОБСЕ) с нарушением регламентных норм антироссийской резолюции.

По словам парламентария, российской делегации пришлось бороться "с шулерами, бандеровцами и русофобским меньшинством - теми людьми, которые поддерживают неонацистские марши и устроили настоящую вакханалию в информационном пространстве в связи со смертью [режиссера] Владимира Меньшова".

Согласно тексту принятой резолюции, ПА ОБСЕ "решительным образом призывает Российскую Федерацию прекратить незаконную оккупацию Крыма", вывести с полуострова свои войска, технику и вооружения, в особенности те, что принимали участие в учениях в апреле 2021 года. Также в текст включен призыв "снять все ограничения на свободу навигации в Черном море, в Азовском море и через Керченский пролив". Документ был внесен украинской делегацией.

Как отметил ранее Толстой, резолюция была принята с нарушением регламента, так как для принятия документа требуется 2/3 голосов всех членов ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев. Делегация РФ в связи с этим отказалась продолжать участие в заседании ассамблеи.