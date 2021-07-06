Постпред РФ при ООН призвал присоединяться к работе по защите Устава организации

ООН, 6 июля. /ТАСС/. Группа друзей в защиту Устава ООН приступила к работе в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Россия неоднократно подчеркивала необходимость защиты Устава ООН в условиях, когда западные страны продвигают "порядок, основанный на правилах". В соответствии с этими идеями в марте 2021 года Россия вместе с Белоруссией, Китаем, Ираном, Кубой, Венесуэлой и Сирией распространили письмо с предложением создать такую группу в рамках всемирной организации. Во вторник группа официально начала свою деятельность. К ней также присоединились Алжир, Ангола, Боливия, Камбоджа, КНДР, Лаос, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Палестина и Эритрея.

Церемония запуска работы группы состоялась в холле перед залом, где проходят встречи Генеральной Ассамблеи. С речью к ее участникам обратился постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы убеждены, что наша группа будет эффективным форумом для защиты ценностей, которые разделяет все человечество, а не только какая-то его часть. Мы призываем присоединиться к группе государства, которые согласны с важностью соблюдения Устава ООН", - сказал российский дипломат.

Небензя указал, что одним из примеров действия в обход Устава всемирной организации стали односторонние санкции, получившие значительно распространение в последние годы. "Нам необходимо громко выступить против всех этих негативных тенденций", - подчеркнул он.

Небензя также подверг критике попытки заменять Устав ООН такими нормами, "когда правила разрабатываются узкой группой государств и меняются в зависимости от каждой ситуации".