Путин и Пашинян проведут переговоры в Москве

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, который будет находиться в России с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На встрече планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по урегулированию в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020-го и 11 января нынешнего года. "Особое внимание будет уделено вопросам содействия населению районов, пострадавших от боевых действий, а также восстановлению экономических и транспортных связей в регионе", - говорится в сообщении.

Кроме того, на переговорах планируется обсудить "актуальные аспекты развития российско-армянского стратегического партнерства и союзничества, перспективы наращивания взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве", сообщили в Кремле.

Контакты на высшем уровне

Это первый визит Пашиняна в Москву после победы его партии "Гражданский договор" на внеочередных парламентских выборах, которые состоялись 20 июня. "Гражданский договор" получил 53,91% голосов, основной конкурент Пашиняна - блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" - занял второе место с 21,9%. В парламент также вошел блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна, который набрал 5,22%.

Во время предвыборной кампании глава кабмина Армении неоднократно выступал за углубление союзнических отношений с Россией как в сфере безопасности, так и в экономике, заявлял о заинтересованности армянской стороны дислоцировать пограничников РФ на напряженных участках армяно-азербайджанской границы. Пашинян также благодарил Россию за содействие в прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года и ввод в регион миротворцев.

В предыдущий раз Пашинян приезжал в Москву для встречи с Путиным в начале апреля текущего года. Лидеры двух стран тогда обсуждали широкий круг тем - ситуацию в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе, открытие региональных коммуникаций, экономическое сотрудничество и борьбу с коронавирусом. После встречи на высшем уровне Армения приобрела несколько крупных партий российской вакцины "Спутник V", с 1 июля ее на добровольной основе могут получить все жители Армении старше 18 лет.

Путин и Пашинян в последний раз говорили по телефону 24 июня. Президент России тогда поздравил своего собеседника с победой его партии на внеочередных выборах и пожелал успехов в процессе формирования нового правительства Армении. Что касается ситуации в Нагорном Карабахе, то, как сообщала пресс-служба Кремля по итогам разговора, "российская сторона продолжит активные посреднические усилия, нацеленные на обеспечение стабильности в регионе".

Ситуация в Нагорном Карабахе и приграничных областях

Осенью 2020 года обострилась ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, там начались активные боевые действия, конец которым удалось положить после подписания трехстороннего заявления лидеров России Владимира Путина, Азербайджана Ильхама Алиева и Армении Никола Пашиняна от 9 ноября 2020 года. По его условиям азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, затем ряд районов перешли под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

В результате этого Сюникская и Гегаркуникская области Армении стали граничить с Азербайджаном. Ситуация там обострилась 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов и прошли вглубь армянской территории. С тех пор стороны периодически сообщают об инцидентах.

Российско-армянские отношения

Россия - главный торговый партнер Армении и занимает первое место среди стран - инвесторов в экономику республики. Обе страны являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств, а также сотрудничают в формате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

На территории Армении в Гюмри дислоцирована 102-я военная база - единственная российская база в Закавказье (общая численность военнослужащих - около 5 тыс. человек). В декабре 2015 года в Москве было подписано соглашение между РФ и Арменией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности, а в 2016 году военные ведомства двух стран подписали соглашение об Объединенной группировке войск (сил), в состав которых затем вошли российская 102-я военная база вместе с 5-м армейским корпусом ВС Армении.

Всего между Россией и Арменией заключено более 270 договоров и соглашений.