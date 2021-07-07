Лавров в Лаосе обсудит с руководством страны перспективы двустороннего диалога

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 июля посетит Лаос. В столице страны Вьентьяне его примут президент Тхонглун Сисулит, премьер-министр Пханкхам Випхаван и глава МИД Салёмсай Коммасит.

6 июля Лавров совершил визит в Индонезию, где встретился с главой МИД республики Ретно Марсуди и президентом Джоко Видодо, принял участие в специальном совещании глав дипведомств России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Лаос - давний друг России в Юго-Восточной Азии. В текущем году исполняется десятилетие принятия двусторонней декларации о стратегическом партнерстве в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-лаосские связи отличает высокий уровень взаимного доверия и конструктивного взаимодействия по всем направлениям", - отметили в МИД РФ в преддверии переговоров.

На переговорах во Вьентьяне стороны планируют обсудить состояние и перспективы двусторонних связей, прежде всего в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ноябре 2018 года на встрече президента России Владимира Путина с на тот момент премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом в рамках Восточноазиатского саммита и в ходе беседы глав правительств двух стран в ноябре 2019 года, а также координацию усилий на международных площадках.

Как подчеркнули на Смоленской площади, торгово-экономическая кооперация России и Лаоса поступательно расширяется: успешно реализуются совместные проекты в сферах гидроэнергетики, добычи полезных ископаемых, выпуска защищенной полиграфической продукции. Кроме того, налажен плотный гуманитарный обмен: ежегодно около ста лаосских студентов прибывают в Россию для получения высшего образования.