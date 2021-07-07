РФ на встрече по Сирии обсудит проведение шестого заседания Конституционного комитета

НУР-СУЛТАН, 7 июля. /ТАСС/. Россия на встрече по Сирии в Нур-Султане обсудит со спецпосланником генсекретаря ООН Гейром Педерсеном проведение шестого заседание Конституционного комитета. Об этом сообщил в среду журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Будем внимательно говорить о продолжении работы Конституционного комитета в Женеве. Как вы знаете, сюда прибыл спецпосланник генсека ООН Педерсен. Мы продолжим с ним обсуждение этого вопроса и необходимость проведения шестой сессии Конституционного комитета", - сказал он.

По словам Лавреньева, для его организации есть все предпосылки и созданы все условия.

Он также пояснил, что на рассмотрении делегаций, которые прибыли в Нур-Султан, находится множество актуальных вопросов с учетом прошедших в Сирии президентских выборов. "Конечно, нас очень волнует ситуация, которая складывается на земле, прежде всего в идлибской зоне деэскалации. Мы обязательно обсудим такой важный вопрос, как налаживание конструктивного диалога между сирийскими демократическими силами и Дамаском, - указал дипломат. - Безусловно, внимания заслуживает вопрос неблагоприятной ситуации, которая складывается до сих пор в районе Эт-Танфа, до сих пор там находится достаточно большое количество боевиков, которые дестабилизируют ситуацию на юге, юго-востоке и юго-западе Сирии".

Международная встреча пройдет 7-8 июля с участием делегаций стран-гарантов (Иран, Россия и Турция), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей на ней будут присутствовать представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака. Участники переговоров обсудят ситуацию в Сирии, международное гуманитарное содействие этой стране, перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве, а также меры укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести.

Механизм трансграничной помощи

Россия настаивает на том, чтобы не продлевать деятельность механизма трансграничной помощи в Сирии, этот механизм изжил себя, заявил Лаврентьев.

"Мы, конечно, настаиваем на том, чтобы этот механизм был свернут. На том, чтобы не продлевать деятельность трансграничного механизма", - сказал он.

По словам Лаврентьева, данный вопрос стоит достаточно остро, прежде всего из-за позиции западного сообщества, которое выступает за продолжение работы данного механизма.

Он напомнил, что эта временная мера была принята еще в 2014 году, когда сирийское правительство не контролировало погранпереходы и большую часть границ с соседними государствами. "В настоящее время, как нам кажется, это является анахронизмом, механизм изжил себя. Необходимо, конечно, уважать международное гуманитарное право и налаживать нормальную деятельность механизма через законные власти, через Дамаск", - отметил спецпредставитель президента.

"Для этого есть все условия", - добавил он. По мнению Лаврентьева, "через линии соприкосновения <...> достаточно эффективно доставляется гуманитарная помощь, прежде всего в районы северо-востока Сирии", что доказывает "практика последних шести-восьми месяцев".

Что касается провинции Идлиб, продолжил он, то данный вопрос достаточно сильно политизирован, поскольку остался действующий пункта пропуска "Баб-эль-Хава". "А вот конвой, который был сформирован и находится в настоящее время под Дамаском, уже простаивает в течение года. Боевики не дают возможность конвою быть доставленным к гражданскому населению, которое проживает в этом районе Сирии", - указал дипломат.

Механизм помощи

В июле 2020 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении действующего с 2014 года механизма трансграничной помощи Сирии. Изначально поставки осуществлялись через четыре КПП - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (на границе с Турцией), "Эль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Эр-Рамта" (на границе с Иорданией). Москва и Дамаск настаивали на постепенном сворачивании такого механизма, поскольку все больше сирийских районов возвращается под контроль правительства, а помощь может доставляться изнутри страны в координации с властями, как это предписывается международным гуманитарным правом.

В январе 2020 года при продлении механизма Совбез оставил в резолюции лишь два КПП на границе с Турцией. В июле того же года Россия и Китай наложили вето на предложение продлить помощь через два КПП, после чего СБ ООН принял резолюцию о продлении на год операций только через "Баб-эль-Хаву".

Судьба механизма трансграничной помощи будет решена в ближайшее время. Мандат на работу "Баб-эль-Хавы" истекает 10 июля. Поскольку эта дата приходится на субботу, когда заседания СБ ООН не проводятся, голосование по окончательному проекту резолюции - или нескольким проектам - состоится не позднее 9 июля.

Позиция Запада

Россия рассчитывает, что коллективный Запад скорректирует свою позицию по Сирии в пользу большего гуманитарного и социально-экономического содействия этой стране, заявил Лаврентьев.

"Мы надеемся, что на так называемом коллективном Западе примут решение о корректировке своей позиции по Сирии в пользу большей гуманитарной составляющей, социально-экономической направленности", - сказал он.

Лаврентьев отметил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден по итогам саммита в Женеве поручили экспертам провести консультации по актуальным вопросам, включая Сирию. "Прошедший саммит двух президентов в Женеве был достаточно конструктивным и обнадеживающим", -подчеркнул он.

16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит.