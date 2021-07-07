Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность поставки "Спутника V" в Лаос

ВЬЕНТЬЯН, 7 июля. /ТАСС/. Москва рассматривает возможность поставки в Лаос определенного количества вакцин "Спутник V" в качестве меры гуманитарного содействия. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Салёмсаем Коммаситом.

"Мы рассматриваем обращение лаосского руководства о том, чтобы наряду с коммерческими поставками, часть вакцин ["Спутник V"] была направлена сюда в качестве гуманитарного содействия", указал глава дипведомства.

Министр напомнил, что Лаос в марте этого года уже выдал необходимые документы для использования вакцины "Спутник V" на территории республики. "Сейчас Российский фонд прямых инвестиций с лаосскими партнерами завершает переговоры по поставкам вакцин сюда, в Лаосскую Народно-Демократическую Республику", - добавил Лавров.

Поставки военного оборудования

Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Лаоса доставку дополнительного военного оборудования в страну.

"У нас поступательно развиваются связи в сфере военного сотрудничества, военно-технического сотрудничества. Сегодня мы обсудили планируемые поставки дополнительного оборудования и продукции военного назначения в Лаос", - сказал он.

Министр также отметил, что углубляются связи по линии правоохранительных органов и между Советами безопасности России и Лаоса. "Также есть целый ряд совместных сугубо прикладных проектов, включая проект гуманитарного разминирования и подготовки лаосских саперов на нашей базе", - добавил Лавров.

Лавров пригласил своего коллегу Коммасита приехать в Россию с ответным визитом.

"Благодарю своего коллегу и друга и с удовольствием приглашаю посетить Россию с ответным визитом", - сказал он.

Российско-лаосская межправкомиссия

Очередное пленарное заседание российско-лаосской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству планируется провести до конца 2021 года, сообщил Лавров.

"Договорились организовать до конца нынешнего года заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Там есть вопросы, решение которых позволит существенно расширить наше экономическое и инвестиционное взаимодействие", - сказал он.

Министр также подчеркнул необходимость вывести на новый уровень российско-лаосское экономическое сотрудничество. "Пока, в том числе и из-за пандемии коронавируса, торговый оборот не является адекватным потенциалу, который существует у двух стран в этой области", - указал Лавров.