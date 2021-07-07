Россия готова оказать поддержку КНДР по противодействию коронавирусу

ВЬЕНТЬЯН, 7 июля. /ТАСС/. Россия, в случае необходимости, готова оказать КНДР содействие в борьбе с коронавирусом, в том числе посредством поставок вакцины и медицинского оборудования. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Не раз в контактах по линии нашего посольства с представителями руководства КНДР говорили о нашей готовности оказать содействие необходимое, если в том будет потребность. Это распространяется, конечно же, и на вакцину, и на медицинское оборудование, если в них возникнет нужда. Гуманитарную помощь в других формах мы предоставляем регулярно нашим северокорейским соседям", - сказал он.

"Посольство наше регулярно сообщает о том, как развивается ситуация. Мы имеем всю полноту информации", - добавил министр.

Лавров также указал, что Россия не фиксировала случаев, свидетельствующих о вспышке коронавирусной инфекции в КНДР. "Северокорейские власти с самого начала пандемии коронавируса приняли, наверное, наиболее жесткие меры по изоляции страны в целях недопущения этой инфекции внутрь. Это практически полный локдаун, который сохраняется до сих пор. Каких-либо случаев, которые говорили бы о вспышке коронавирусной инфекции внутри КНДР, мы не фиксируем", - сказал глава МИД РФ.

Согласно данным ВОЗ в КНДР с начала пандемии не зафиксировано ни одно случая заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции. Как сообщило 30 июня агентство Рёнхап со ссылкой на публикацию Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), лидер КНДР Ким Чен Ын 29 июня на заседании политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о произошедшем в стране серьезном инциденте в области здравоохранения, который может привести к возникновению большого кризиса в сфере обеспечения безопасности республики и ее населения.

Агентство не уточнило, в чем именно заключается "серьезный инцидент". Власти КНДР до недавнего времени утверждали, что в стране нет ни одного случая заражения коронавирусом. Сразу после начала пандемии КНДР полностью закрыла свои границы и ввела строгие санитарные меры.