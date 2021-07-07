Лавров заявил, что РФ готова использовать базу в Таджикистане для защиты союзников

ВЬЕНТЬЯН, 7 июля. /ТАСС/. Россия будет делать все, в том числе используя военную базу в Таджикистане, чтобы защитить союзников от угрозы из Афганистана. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Салёмсаем Коммаситом.

"Мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников", - сказал Лавров.

Министр напомнил, что президент России Владимир Путин провел беседы со своими коллегами из Таджикистана и Узбекистана, находится в контакте и с другими центральноазиатскими лидерами. "Обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе. Представители секретариата организации посетили район таджикско-афганской границы, оценили ситуацию и будут докладывать постоянному совету", - подчеркнул глава МИД.

Министр отметил, что РФ внимательно наблюдает за ситуацией в Афганистане. "Обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск, которые за десятилетия пребывания в этой стране так и не добились зримых результатов в плане стабилизации там ситуации", - указал Лавров.

Обстановка в Афганистане

РФ внимательно наблюдает за обстановкой в Афганистане, которая в последнее время стремительно ухудшается на фоне вывода американских войск, заявил Лавров.

"Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск, которые за десятилетия пребывания в этой стране так и не добились зримых результатов в плане стабилизации там ситуации", - сказал Лавров.