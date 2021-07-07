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Лавров: Россия считает крайне опасными попытки ряда стран подорвать роль АСЕАН

Обеспечить безопасность в регионе можно только при центральной объединительной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, отметил глава МИД РФ

ВЬЕНТЬЯН, 7 июля. /ТАСС/. Москва убеждена, что обеспечить архитектуру равной и неделимой безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе можно только при центральной объединительной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), все попытки подорвать эту позицию АСЕАН крайне опасны. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Салёмсаем Коммаситом.

По словам министра, российская сторона заинтересована в том, чтобы в Азиатско-Тихоокеанском регионе была "современная, адекватная реалиям архитектура равной и неделимой безопасности, которая способствовала бы обеспечению здесь мира, стабильности и максимально благоприятных условий для устойчивого развития".

"Россия убеждена, что обеспечить функционирование такой архитектуры можно исключительно на основе того, что было достигнуто за прошедшие десятилетия в рамках процессов, которые формировались вокруг центральной роли АСЕАН, указал глава дипведомства. - Мы считаем крайне опасными проявляемые в последние пару лет попытки подорвать эту центральную роль АСЕАН и вместо объединительных форматов сотрудничества в этом регионе навязывать форматы, которые разъединяют, которые основаны на концепциях сдерживания, концепциях формирования разделительных линий".

"Все это не соответствует чаяниям и интересам народов этого ведущего региона мира, который стал локомотивом мировой экономики", добавил Лавров.

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