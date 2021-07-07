Партия пенсионеров подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Представители Партии пенсионеров в среду подали в Центризбирком России документы, необходимые для заверения федерального избирательного списка партии и списка кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы.

Представители партии, в том числе председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков, председатель президиума центрального совета партии Владимир Ворожцов и председатель бюро президиума Андрей Широков, доставили в ЦИК несколько коробок с бумагами, на которые нанесена партийная символика. Партия пенсионеров стала седьмой партией, которая подала документы для заверения списков кандидатов. Ранее необходимые документы привезли ЛДПР, "Коммунисты России", "Родина", "Справедливая Россия - За правду", КПРФ и "Единая Россия".

"Сегодня партия вам представит документы на 314 кандидатов, которые выдвинуты по 36 региональным группам, и 195 документов на кандидатов по одномандатным округам", - сказал Бураков. Число кандидатов в списках снизилось по итогам внутренней проверки после съезда партии.

"Партия очень долго готовилась к этим выборам. И в течение полугода мы очень тщательно подбирали тех людей, которые будут достойно представлять Партию пенсионеров на предстоящих выборах", - добавил Бураков.

Партия пенсионеров провела свой предвыборный съезд 29 июня. В общефедеральную часть списка вошли Бураков, Ворожцов и Широков. В общей сложности по итогам съезда в список партии вошел 341 человек, сформировано 36 региональных групп. Также были утверждены 200 кандидатов для выдвижения по одномандатным округам.

Согласно календарному плану ЦИК, партии должны до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у Центризбиркома есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

О выборах

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.