Клишас скептически отнесся к обращению с идеей ограничить работу депутатов двумя сроками

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас скептически отнесся к обращению в верхнюю палату политолога Антона Орлова, предложившего ограничить полномочия депутатов Госдумы и сенаторов двумя сроками.

"Подобного рода письма рассылаются с одной единственной целью - чтобы кто то их комментировал", - сказал Клишас ТАСС в среду в ответ на просьбу прокомментировать предложение Орлова.

Ранее в СМИ появилась информация, что директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в котором предложил ограничить двумя сроками полномочия депутатов Госдумы и сенаторов. Он полагает, что возможность избираться и назначаться неограниченное количество раз мешает динамичному развитию законодательной власти и появлению новых парламентариев.

Сейчас депутаты Госдумы избираются на пять лет. Срок полномочий сенаторов от регионов определяется сроком полномочий органов, наделивших их этим статусом (в настоящее время главы субъектов и заксобраний избираются на пять лет). Срок полномочий представителей РФ в Совфеде, назначаемых президентом, составляет шесть лет (за исключением пожизненных сенаторов).