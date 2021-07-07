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Прямая линия с президентом РФ
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Путин рекомендовал губернаторам не реже раза в год проводить свои прямые линии с жителями

Президент поручил своей администрации при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации мероприятия
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям минимум раз в год напрямую общаться с жителями. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам прямой линии.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов", - говорится в перечне поручений, опубликованном в среду на сайте Кремля.

Глава государства также поручил своей администрации при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации мероприятия. Ответственными назначены губернаторы регионов, а также руководитель администрации президента Антон Вайно. Соответствующий доклад должен быть представлен до 31 декабря 2021 года, а затем чиновники будут отчитываться ежегодно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФ
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