Путин рекомендовал губернаторам не реже раза в год проводить свои прямые линии с жителями

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям минимум раз в год напрямую общаться с жителями. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам прямой линии.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов", - говорится в перечне поручений, опубликованном в среду на сайте Кремля.

Глава государства также поручил своей администрации при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации мероприятия. Ответственными назначены губернаторы регионов, а также руководитель администрации президента Антон Вайно. Соответствующий доклад должен быть представлен до 31 декабря 2021 года, а затем чиновники будут отчитываться ежегодно.