Путин рекомендовал ОНФ до 30 ноября проанализировать все обращения на прямую линию

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Общероссийскому народному фронту (ОНФ) в срок до 30 ноября проанализировать все обращения граждан, поступившие на прямую линию, которая состоялась 30 июня.

"С учетом ранее данных поручений рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" провести анализ обращений граждан, поступивших в рамках прямой линии президента Российской Федерации с гражданами Российской Федерации", - говорится в перечне поручений, опубликованном в среду на сайте Кремля.

Путин также поручил направить для рассмотрения в администрацию президента РФ, правительство, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, а также высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации всю полученную по итогам анализа информацию.