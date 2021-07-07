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Прямая линия с президентом РФ
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Путин рекомендовал ОНФ до 30 ноября проанализировать все обращения на прямую линию

Президент также поручил направить для рассмотрения в администрацию президента РФ, правительство всю полученную по итогам анализа информацию

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Общероссийскому народному фронту (ОНФ) в срок до 30 ноября проанализировать все обращения граждан, поступившие на прямую линию, которая состоялась 30 июня.

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"С учетом ранее данных поручений рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" провести анализ обращений граждан, поступивших в рамках прямой линии президента Российской Федерации с гражданами Российской Федерации", - говорится в перечне поручений, опубликованном в среду на сайте Кремля.

Путин также поручил направить для рассмотрения в администрацию президента РФ, правительство, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, а также высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации всю полученную по итогам анализа информацию.

 

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