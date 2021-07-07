Слуцкий: глава британского МИД должен представлять последствия провокаций у границ России

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Любая провокация у российских границ повлечет жесткий и адекватный ответ, в МИД Великобритании должны осознавать последствия. Об этом в среду заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления британского министра иностранных дел Доминика Рааба о том, что корабли королевства "продолжат совершать проходы через украинские воды".

Что известно об инциденте с британским эсминцем в Черном море

"Глава МИД Великобритании решил продолжить провокационную риторику, заявляя о перспективах новых морских походов британских эсминцев к берегам Крыма. Рискуя делать подобные заявление, Доминик Рааб должен отдавать себе отчет о последствиях и реакции России", - сказал Слуцкий.

По его словам, "игры с незаконным пересечением границы для показательного проявления неуважения к выбору крымчан будут пресекаться на корню", о чем ранее было заявлено на самом высоком уровне. "Любая новая провокация подобного рода получит самый жесткий и адекватный ответ со стороны российских пограничников", - заключил парламентарий.

Ранее Рааб, комментируя действия британского эсминца Defender вблизи берегов Крыма, заявил, что эсминец следовал по кратчайшему прямому международно признанному маршруту, и у Британии "было полное право осуществить подобный мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом". По его словам, Лондон продолжит действовать таким же образом.

23 июня Минобороны России сообщило о вторжении британского эсминца в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения корабля, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.