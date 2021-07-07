Вице-спикер Госдумы Гордеев предложил возродить систему народного контроля

ВОРОНЕЖ, 7 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев предложил воссоздать существовавшую в советское время систему народного контроля для проверок работы органов исполнительной власти, предприятий всех отраслей промышленности, правоохранительных органов.

"В этой части можно использовать опыт Советского Союза - надо воссоздать систему народного контроля. Чтобы могли любой орган исполнительной власти проверить, как он выполняет свои функции и полномочия. Любой орган - от простых надзорных функций или каких-то органов управления отраслями до всей правоохранительной системы. Чтобы народный контроль мог все это проверять", - сказал Гордеев в среду журналистам в Воронеже в ответ на вопрос о структурах регуправления Роспотребнадзора, которые не всегда реагируют на жалобы жителей о продукции низкого качества в торговых сетях.

"Давайте опираться на общественников, чтобы изыскивать такую продукцию. Я буду первый союзник тому, чтобы такие предприятия наказывать", - добавил Гордеев.

Существовавший в Советском Союзе комитет народного контроля был одним из органов системы государственного контроля в СССР. Органы народного контроля образовывались по территориальному и производственному признакам. Сфера их деятельности распространялась на все отрасли управления, они имели право проводить ревизии и экспертизы, давать указания об устранении выявленных недостатков, заслушивать доклады и объяснения, запрашивать необходимые материалы, отстранять должностных лиц от занимаемых постов за срыв выполнения решений, направлять материалы о злоупотреблениях в прокуратуру.