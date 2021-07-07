Следующее заседание Конституционного комитета Сирии может пройти летом

НУР-СУЛТАН, 7 июля. /ТАСС/. Очередное заседание сирийского Конституционного комитета может пройти летом 2021 года. Об этом заявил в среду ТАСС спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Скорее всего, это [заседание Конституционного комитета] летом произойдет", - сказал он.

"Мы призвали спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена работать в этом направлении. Все делегации - и наша, и иранская - высказали ему поддержку в продолжении этой работы, заинтересованность в этом. Он нас заверил, что будет продолжать работу", - добавил Лаврентьев.

По словам Лаврентьева, Запад до сих пор не предоставил России доказательств в пользу продления механизма трансграничной помощи Сирии.

По его словам, данная тема обсуждалась на встрече российской делегации со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Нур-Султане. "Мы не видим ясных доказательств в пользу продления этого трансграничного механизма. Одни лишь стенания в отношении страданий сирийского народа", - сказал Лаврентьев журналистам.

По словам спецпредставителя президента РФ, конкретных предложений, как действительно можно облегчить страдания жителей Сирии, со стороны "коллективного Запада" до сих пор нет.

Международная встреча по Сирии проходит 7-8 июля с участием делегаций стран-гарантов (Иран, Россия и Турция), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей на ней присутствуют представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака. Переговоры посвящены ситуации в Сирии, международному гуманитарному содействию этой стране, перспективам возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве, а также мерам укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести.

Механизм помощи

В июле 2020 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении действующего с 2014 года механизма трансграничной помощи Сирии. Изначально поставки осуществлялись через четыре КПП - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (на границе с Турцией), "Эль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Эр-Рамта" (на границе с Иорданией). Москва и Дамаск настаивали на постепенном сворачивании такого механизма, поскольку все больше сирийских районов возвращается под контроль правительства, а помощь может доставляться изнутри страны в координации с властями, как это предписывается международным гуманитарным правом.

В январе 2020 года при продлении механизма Совбез оставил в резолюции лишь два КПП на границе с Турцией. В июле того же года Россия и Китай наложили вето на предложение продлить помощь через два КПП, после чего СБ ООН принял резолюцию о продлении на год операций только через "Баб-эль-Хаву".

Судьба механизма трансграничной помощи будет решена в ближайшее время. Мандат на работу "Баб-эль-Хавы" истекает 10 июля. Поскольку эта дата приходится на субботу, когда заседания СБ ООН не проводятся, голосование по окончательному проекту резолюции - или нескольким проектам - состоится не позднее 9 июля.