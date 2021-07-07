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Единый день голосования

Эксперт: три непарламентские партии имеют самые большие шансы избраться в Госдуму

Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что Партия пенсионеров, "Яблоко" и "Новые люди" имеют больше всего шансов пройти в Думу

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Партия пенсионеров, "Яблоко" и "Новые люди" имеют больше всего шансов среди всех непарламентских партий пройти в Госдуму в результате выборов в сентябре 2021 года, считает генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

"За статус пятой партии идет жесточайшая борьба между Партией пенсионеров, "Новыми людьми" и "Яблоком", все они также борются за прохождение трехпроцентного барьера, что даст им возможность получать госфинансирование и баллотироваться в Госдуму и региональные заксобрания без сбора подписей", - сказал Данилин в среду на пресс-конференции в ТАСС.

Он считает, что наиболее высокие шансы среди трех перечисленных партий на проход в Госдуму имеют "Новые люди". Преимуществами партии, по мнению Данилина, являются активность в рамках избирательной кампании, высокое качество цифрового менеджмента, а также сетевой подход к организации партийной работы. Как добавил Данилин, за статус главной оппозиционной партии по итогам выборов в Госдуму борются все три парламентские партии - ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия - За правду".

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосования
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