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Единый день голосования

"Зеленые" подготовили к выборам в Думу обновленную программу с тезисом "Зеленая революция"

Программа включает десять тезисов устойчивого развития и "счетчик реальных экологических дел" из 3 тыс. инициатив в сфере экологии на год

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российская экологическая партия "Зеленые" утвердила к выборам в Госдуму обновленную партийную программу "Зеленая революция", включающую в себя десять тезисов устойчивого развития и "счетчик реальных экологических дел" из 3 тыс. инициатив в сфере экологии на год. Об этом сообщает в среду пресс-служба партии.

"В рамках подготовки к осенним выборам в Госдуму "Зеленые" приняли обновленную программу партии с тезисом "Зеленая революция". Она включает в себя десять тезисов устойчивого развития: создание новой экологической политики, деурбанизация, отказ от финансирования неэкологичных проектов, снижение нагрузки на окружающую среду, сохранение биоразнообразия, ответственное земледелие, "зеленое" просвещение и другие цели", - говорится в сообщении.

Также "Зеленые" заявили о намерении запустить "счетчик реальных экологических дел" и установить цель по выполнению 3 тыс. реальных дел за год. Например, в Уфе запустят инициативу "Спасая животных, спасаем детей" по оказанию психологической помощи трудным подросткам через зоотерапию. В рамках этого начинания молодые люди станут волонтерами в приютах для бездомных животных.

Теги
РоссияЕдиный день голосования
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