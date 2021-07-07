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Главы МИД стран ШОС 14 июля в Душанбе примут заявление по ситуации в Афганистане

Министры также сфокусируются на подготовке предстоящего саммита ШОС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам переговоров в Душанбе 13-14 июля примут совместное заявление по ситуации в Афганистане. Об этом сообщил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"Понятно, что с учетом нынешней ситуации в Афганистане в первую очередь предстоит рассмотреть, как развиваются события в этой стране. Дискуссия будет как в формате Совета министров иностранных дел ШОС, так и намечена отдельная встреча министров иностранных дел государств - членов ШОС и Афганистана в формате контактной группы ШОС - Афганистан. По итогам мы планируем принять заявление по ситуации в Афганистане", - сказал он.

Хакимов добавил, что министры также сфокусируются на подготовке предстоящего саммита ШОС. "Министрам предстоит рассмотреть большую повестку дня, прежде всего касающуюся встречи лидеров. Речь идет о перечне документов, которые предполагается представить лидерам на рассмотрение", - пояснил дипломат.

Саммит ШОС пройдет в очном формате в Душанбе 16-17 сентября.

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АфганистанРоссия
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