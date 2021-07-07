Обращений в посольство граждан России в Гаити не поступало

ГАВАНА, 7 июля. /ТАСС/. Российские граждане до настоящего момента не обращались в посольство РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике), обстановка в республике стабильная. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь дипмиссии Алина Иванова.

"В Гаити работают несколько российских граждан. На данный момент никаких обращений с их стороны в посольство не поступало. По информации нашего почетного консула в Гаити Вильгельма Лемке, обстановка в стране стабильная", - отметила представитель посольства.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь, где позже умерла. И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити". Совет министров ввел военное положение в республике.