Депутаты выбрали главой Кургана Елену Ситникову

ТАСС, 7 июля. Депутаты Курганской городской думы выбрали главой Кургана Елену Ситникову, которая является временно исполняющей главы города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города в среду.

Прежний глава Кургана Андрей Потапов подал заявление об отставке по собственному желанию, и 12 мая дума города проголосовала за досрочное прекращение его полномочий. Заявки на пост главы города принимались со 2 по 11 июня.

"Елена Ситникова избрана главой города Кургана"- сказали в пресс-службе. За пост боролся также депутат Курганской городской думы Роман Сергеечев.

Ситникова более 23 лет проработала в органах исполнительной власти и местного самоуправления. С февраля 2020 года была заместителем главы Кургана, в мае была назначена временно исполняющим полномочия главы города. Имеет два высших образования - окончила Курганский государственный университет по специальности "Филология" (присвоена квалификация "Учитель русского языка и литературы"), в 2005 - Курганский государственный университет по специальности "Юриспруденция" (присвоена квалификация "Юрист").