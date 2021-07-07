Грызлов: Киев демонстрирует отсутствие интереса к результатам работы контактной группы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Украинская сторона продемонстрировала отсутствие заинтересованности в результатах работы контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил журналистам полпред России в контактной группе Борис Грызлов по итогам состоявшегося в среду очередного заседания.

"На сегодняшнем заседании украинская сторона продемонстрировала полное отсутствие заинтересованности в практических результатах работы, - сказал он. - Киев продолжает блокировать реализацию минских соглашений и демонстрирует абсолютное нежелание вести конструктивный диалог с представителями Донбасса. Позиция украинской делегации стала радикально более деструктивной, чем на предыдущих заседаниях. На все предложения Донецка и Луганска по всеобъемлющему мирному урегулированию конфликта нет ни положительного, ни отрицательного ответа украинской стороны".

По мнению российского полпреда, Киев на практике приступил к реализации анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским плана окончательного заведения переговоров в тупик, чтобы провести референдум о полном разрыве отношений с Донбассом.

"Все более очевидной становится неслучайность заявлений украинских представителей о Донбассе как о "раковой опухоли", которую необходимо "отрезать", а также о намерении "отгородиться от Донбасса стеной", - отметил Грызлов. - Видимо, ради реализации такого подхода и для усиления позиции властей по референдуму украинская сторона практически дезавуировала меры по усилению режима прекращения огня, согласованные в июле прошлого года. В жертву этому замыслу приносятся жизни граждан Украины по обе стороны линии соприкосновения".

"Несмотря на призывы ОБСЕ разблокировать работу политической подгруппы, Киев упорно отказывается также от любой работы по определению условий политического урегулирования конфликта, а также параметров будущего статуса Донбасса, как это требует минский комплекс мер, - продолжал полпред РФ. - Откровенно заводятся в тупик переговоры по решению других вопросов урегулирования в гуманитарной, экономической сферах и в области обеспечения безопасности".