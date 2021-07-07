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Суд отказался допустить Илью Яшина к выборам в Мосгордуму

Избирательная комиссия ранее не допустила Яшина к довыборам в Мосгордуму по одномандатному округу. Она сослалась на закон, который запрещает избираться причастным к поддержке экстремистских и террористических организаций

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду отклонил иск муниципального депутата Ильи Яшина с требованием признать незаконным решение избирательной комиссии об отказе допустить его к выборам в Мосгордуму. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В удовлетворении исковых требований Яшина к избирательной комиссии по довыборам в Мосгордуму отказано", - сказала собеседница агентства.

Ранее избирательная комиссия не допустила Яшина к довыборам в Мосгордуму по одномандатному округу.

Как сообщил журналистам Яшин, комиссия при вынесении решения сослалась на закон, который запрещает избираться причастным к поддержке экстремистских и террористических организаций. Яшин считает, что применение к нему данной нормы было применено в связи с поддержкой Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией).

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