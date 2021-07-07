Посол РФ надеется на компромисс с США по проблематике контроля над вооружениями

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что надеется на достижение компромисса между Москвой и Вашингтоном по проблематике контроля над вооружениями.

"Я не знаю, как долго нам придется ждать компромисса, но надеюсь, что все будет хорошо, и наши команды достигнут компромисса", - сказал он в среду в интервью телеканалу Bloomberg, отвечая на вопрос о том, как оценивает перспективы диалога между РФ и США по вопросам контроля над вооружениями.

Российско-американские консультации по вопросам контроля над вооружениями планируется провести в Европе через несколько недель. "Очень скоро, через несколько недель, в Европе будет раунд консультаций между высокопоставленными представителями РФ и США по этому вопросу. Мы должны сесть вместе и понять, с какими угрозами сталкиваемся, что мы можем сделать вместе, и найти решение", - сказал Антонов, отвечая на вопрос о перспективах диалога РФ и США в сфере контроля над вооружениями.