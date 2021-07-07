Антонов: Россия предпримет все усилия для остановки кибератак со своей территории

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Российские власти сделают все возможное для того, чтобы воспрепятствовать проведению кибератак со своей территории. Об этом в среду заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу Bloomberg.

"Я хотел бы сказать, что российские ведомства предпримут все усилия для остановки незаконных действий [в киберпространстве] с территории нашей страны", - сказал он.

Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на американские и другие западные компании, заявил Антонов. "Относительно недавних атак на инфраструктуру США и других западных стран я бы хотел сказать, что Россия не участвовала в подобных атаках, Россия не стояла за этими атаками", - сказал он.

Вопросы кибербезопасности будут в числе главных на планируемой на следующей неделе встрече высокопоставленных представителей РФ и США. "Очень скоро, возможно, на следующей неделе будет новый раунд диалога между США и Россией, и этот вопрос (по кибербезопасности - прим. ТАСС) будет одним из главных", - сказал Антонов.