Путин: выборы в Армении показали, что у Пашиняна есть доверие народа

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Выборы в Армении продемонстрировали, что у исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна есть доверие народа, это важнейшее условие для дальнейшего развития. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, приветствуя Пашиняна в Кремле в среду.

"Хочу еще раз, уже лично, поздравить вас с результатами выборов. Я думаю, что это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа", - сказал Путин. Он пояснил, что имеет в виду, что "такие сложные, острые и чувствительные вопросы, которые нужно решать, решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать".

"А для этого самое важное - иметь доверие народа. Оно у вас есть. Это показано по результатам выборов", - добавил президент РФ.

Глава российского государства сделал акцент на том, что в сложные моменты для любой страны доверие людей является важнейшим условием для дальнейшего развития. "Я, действительно, искренне вас с этим поздравляю, надеюсь, что мы сможем с вами так вот формально и неформально за обедом рабочим поговорить по всем вопросам, которые мы так подробно обсуждали в последнее время и которые требуют нашего решения", - сказал Путин.