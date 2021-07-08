Лавров: Россия видит почти ежедневные попытки Запада вмешиваться в ее внутреннюю политику

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Москва фиксирует ежедневные попытки стран Запада вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в четверг в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов".

"Наши западные коллеги и не скрывают, что многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров, Россией, готовой на любые уступки. Мы видим попытки - чуть ли не ежедневно - повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику", сказал он.

По словам министра, для этих целей страны Запада используют широкий "набор инструментов". "Это и военные провокации, как недавно было вокруг Крыма с кораблями НАТО - они, кстати, направляются сюда в Южно-Китайское море, поэтому размах их амбиций не знает границ, - продолжил глава дипведомства. - И, разумеется, в этом же ряду нелегитимные экономические санкции, похищения наших граждан за рубежом, с предъявлением претензий, которые должны регулироваться международными договорами, но ими Запад пренебрегает. И масштабные информационные атаки".

Как отметил Лавров, "не всем по душе", что Москва "навсегда преодолела трудности тех самых лихих девяностых и эффективно решает проблемы", накопившиеся с того времени. "Решая эти проблемы внутри страны, [мы] одновременно укрепляем свои международные позиции, - подчеркнул министр. - Наше величайшее завоевание - сохранение гражданского мира, консолидация общества вокруг нравственных ценностей народов России, уважение памяти предков, их подвигов, защита свободы и независимости родины, воспитание молодежи в духе преемственности поколений".

Попытки "расшатать ситуацию"

Лавров заявил, что в преддверии парламентских выборов в РФ возможны новые попытки западных стран "расшатать ситуацию" и "спровоцировать протестные выступления".

"Можно предположить, что накануне выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать. Наверное, потом будет развернута кампания по непризнанию наших выборов - такие планы есть, нам о них известно, но ориентироваться мы будет прежде всего на позицию, мнение нашего народа, который сам в состоянии оценить действия власти и высказаться о том, как он хочет дальше развивать свою страну", - сказал он.

Лавров отметил, что такие попытки вмешательства будут пресекаться. "Я хочу со всей ответственностью сказать, что сценарии, вынашиваемые Западом, не пройдут, об этом неоднократно говорил президент [России Владимир Путин]. В последний раз он предупредил тех, кто пытается разговаривать с нами таким образом в своем послании Федеральному собранию, что организаторы любых провокаций против нас будут об этом жалеть", - добавил министр.

Об изоляции

Ряды друзей России постоянно пополняются, ни о какой изоляции РФ, о которой твердят на Западе, речи не идет, заявил Лавров.

"Утвержденная президентом Путиным внешнеполитическая линия носит долгосрочный характер, стратегически выверенный характер, и в этом наше существенное конкурентное преимущество, которое способствует повышению авторитета нашей страны в мире, укрепляет ее образ как надежного, предсказуемого, сильного и справедливого партнера, партнера, который держит слово и заслуживает доверия. Мы расширяем на этой основе наши связи с подавляющим большинством зарубежных государств в Евразии, в Латинской Америке, Африке, в том числе с ближайшими союзниками и единомышленниками по Организации Договора о коллективной безопасности, Содружеству Независимых Государств, Евразийскому экономическому союзу, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, и в совокупности речь идет о странах, которые представляют более 80 процентов населения Земли. Поэтому, наверное, любому непредвзятому человеку понятно, что ни о какой изоляции России, о чем пытаются твердить наши западные коллеги, речи не идет, - сказал Лавров. - Более того, ряды наши друзей постоянно пополняются, хотя США и их союзники активно пытаются этому помешать".

"Особенно активны наши западные коллеги здесь - в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где расположены основные новые мировые центры экономического развития и политического влияния. Имею прежде всего в виду наших подлинно стратегических партеров - Китай и Японию, которые активно, последовательно укрепляют свой политический, экономический, технологический суверенитет, свою культурно-цивилизационную самобытность", - добавил он.

По его словам, российская дипломатия считаем одним из важнейших приоритетов задействование масштабного потенциала АТР в интересах содействия комплексному развитию российского Дальнего Востока, улучшения благосостояния живущих здесь людей.

"В соответствии с поручениями президента, правительство РФ принимает системные меры по повышению роли Дальневосточного федерального округа как экономического хаба для взаимодействия со странами региона, добивается максимальной, практической отдачи от международного сотрудничества", - сказал Лавров, добавив, что такую линию РФ проводит и на площадке форума АТЭС.