Лавров заявил, что внешняя политика России не зависит от электоральных циклов

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Внешнеполитическая стратегия России не зависит от электоральных циклов в стране. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в четверг в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов".

"Внешнюю политику страны определяет глава государства, это важнейшее конституционное положение остается незыблемым, и поэтому шаги, которые мы предпринимаем на международной арене, не зависят от электоральных циклов, как это бывает часто с многими западными странами, они не зависят от колебания политической или какой-либо иной конъюнктуры", - сказал он.

Как указал министр, утвержденная президентом Путиным внешнеполитическая линия носит долгосрочный и стратегически выверенный характер. "В этом наше существенное конкурентное преимущество, которое способствует повышению авторитета нашей страны в мире, укрепляет ее образ как надежного, предсказуемого, сильного и справедливого партнера, который держит слово и заслуживает доверия", - отметил Лавров.

Фальсификация истории

Поправка о недопустимости фальсификации истории была внесена в Конституцию России крайне своевременно, заявил Лавров.

"Множатся попытки переписать наше прошлое и пересмотреть итоги Второй мировой войны, принизить роль нашей страны в разгроме нацизма, а то и вообще поставить на одну доску Советский Союз с гитлеровской Германией, поэтому особо своевременна поправка в конституцию о недопустимости искажения исторической правды, недопустимости умаления подвига народа при защите Отечества", - сказал он.

"Мы, наследники великих побед, последовательно исходим из непрерывности многовековой единой летописи Родины и бережно храним наследие предков, заработанное очень-очень дорогой ценой", - добавил министр.

Поправки к Конституции России

Поправки к Конституции России, касающиеся внешнеполитического вектора, внесли огромный вклад в укрепление самостоятельности страны, заявил Лавров.

"Целый ряд шагов был принят по укреплению нашей самостоятельности, независимости. И огромную роль в этих действиях сыграли поправки к конституции, которые были всенародным голосованием одобрены в июле прошлого года", - сказал он. Поправки предполагают в том числе "очень серьезные дополнительные шаги, которые имеют прямую внешнеполитическую проекцию", напомнил министр. Глава МИД РФ отметил закрепление в конституции четкой исторической преемственности России, выведение "на принципиально новый уровень" защиты территориальной целостности, "что во время обсуждения поправок активно дебатировалось на Дальнем Востоке".

Говоря об установке приоритета российского основного закона над международным правом, Лавров пояснил: "Многие, в том числе в России, обвиняют нас в некоем правовом нигилизме, попытке уйти от принципов и норм сотрудничества на мировой арене. Ничего подобного. Мы полностью уважаем международное право, конвенции, договоры, но только и исключительно в том виде, в котором Россия к ним присоединилась. <...> Когда такая ратификация состоялась, этот международный договор становится частью нашего законодательства в полном соответствии с конституцией".

Но когда России предъявляют претензии на основе процедур, не записанных в том или ином договоре, тогда Москва оставляет за собой право не выполнять такие нелегитимные решения, обратил внимание руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Закрепление в конституции обязанности РФ оказывать поддержку в реализации прав соотечественников, которые проживают за рубежом, обеспечивать защиту их интересов и сохранять общероссийскую культурную идентичность подчеркивает "внимание, которое уделяется российским государством этой проблеме, поскольку соотечественники за рубежом часто дискриминируются, попадают в непростые ситуации", считает Лавров. "Об этом мы тоже достаточно жестко говорим с теми странами, которые допускают подобного рода явления", - подчеркнул он.

"Эти поправки тоже имеют прямое отношение к внешней политике, учитывая, что наше министерство и глава министерства возглавляют правительственную комиссию по делам соотечественников за рубежом. Мы регулярно на своих заседаниях и в межсессионный период рассматриваем практические задачи по поддержке наших людей. Мы добиваемся того, чтобы наши меры способствовали сплочению многонационального русского мира, упрочению связей между исторической, коренной Россией и нашими диаспорами и общинами на постсоветском пространстве прежде всего, но [также] и во всех уголках Земли", - заявил министр.