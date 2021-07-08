Лавров: Вашингтон пока не ответил на предложение провести саммит "пятерки" Совбеза ООН

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. РФ пока не получила ответ администрации президента США Джо Байдена на предложение провести встречу лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, Великобритания в этом вопросе дожидается решения американцев. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в четверг в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов".

"По крайней мере Китай, Франция активно поддержали идею проведения такого саммита ["пятерки" Совбеза ООН]. Новая администрация в Вашингтоне пока еще не ответила на наши напоминания. Но они рассматривают это предложение. Великобритания, думаю, как всегда, ждет, чего скажут Соединенные Штаты. Мы к этому привыкли, это известное дело", - сказал глава МИД РФ.

По его словам, вопросы, которые необходимо решать для разрядки глобальной напряженности, включают ситуацию в различных уголках мира, где сейчас идут конфликты. Смысл саммита должен, помимо прочего, заключаться и в том, чтобы "пятерка" "перестала говорить разными голосами", а ее члены "избавились от конфронтационной риторики, которая только нагнетает эту самую напряженность". "Пять постоянных членов Совета Безопасности, конечно же, должны свою ответственность реализовать и рассмотреть максимально эффективные пути выстраивания дальнейшей работы", - подчеркнул министр.

Он указал, что страны "пятерки" "должны доказать свою способность работать честно", преодолевая желание доказать исключительность и превосходство. "Посмотрим, насколько наши партнеры будут к этому готовы", - заключил Лавров.