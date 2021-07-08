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Лавров заявил, что "было бы неплохо" подписать мирный договор между Россией и Японией

Вместе с тем это не мешает Москве и Токио иметь полноценные дипломатические отношения с регулярными контактами, отметил глава МИД РФ

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Подписание мирного договора между России и Японией было бы хорошим решением. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в четверг в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов".

"Наши японские коллеги всегда говорят о своем желании максимально быстро двигаться в сторону заключения мирного договора, который они, правда, видят исключительно в форме решения так называемой территориальной проблемы, которая для нас не существует, но мирный договор, конечно, было бы неплохо подписать", - сказал он.

Вместе с тем, по словам министра, формальное отсутствие мирного договора в его классическом понимании не мешает России и Японии иметь полноценные дипломатические отношения с регулярными контактами. "Мы предложили японским коллегам заключить мирный договор, который будет нацелен в будущее, который будет комплексно обеспечивать наше взаимодействие и в экономике, и в гуманитарной сфере, и во внешней политике. То есть договор, нацеленный на формирование партнерства, потому что просто написать, что мы не воюем, это сейчас смешно", - отметил Лавров.

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