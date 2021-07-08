Лавров считает, что Киев "вертит как хочет своими кураторами в Европе"

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Киевские власти манипулируют своими партнерами в Европе как им удобно, но к Соединенным Штатам прислушиваются. С таким заявлением выступил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы студентов и преподавателей в Дальневосточном федеральном университете.

Министр отметил, что сейчас Запад стремится "оправдать своих подопечных, как это происходит с Киевом, который вертит своими западными кураторами в Европе как хочет, а американцев слушается". "К сожалению, эти устремления <...> будут с нами надолго", - констатировал глава МИД.

По словам министра, попытки украинских властей подменить суть Минских договоренностей некими новыми шагами, которые, по их версии, должна выполнять Россия. а также их отказ вести переговоры с республиками Донбасса - "это уже даже не переписывание истории, а переписывание международного права". "Потому что Минские договоренности, когда они были одобрены в Совете Безопасности ООН, обрели силу именно международно-правового документа", - пояснил Лавров.