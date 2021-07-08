Лавров заявил, что для него стало честью предложение Путина войти в список "Единой России"

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для него стало честью предложение президента Владимира Путина войти в общефедеральную часть федерального списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму.

"Я получил предложение вместе с другими членами этой пятерки, предложение, которое было сделано президентом Путиным на съезде "Единой России". Я счел это предложение, прозвучавшее из уст президента, честью для меня", - сказал Лавров, выступая в четверг в Дальневосточном федеральном университете.

Он подчеркнул, что МИД РФ тесно сотрудничает с парламентскими партиями, регулярно участвует в брифингах, слушаниях, пленарных заседаниях, заседаниях парламентских комитетов. "Единая Россия", как ведущая партия, в решающей степени играет роль в кодификации важнейших политических решений и в плане обеспечения ратификации тех договоров, которые президент, министры подписывают с зарубежными партнерами, и в плане формулирования основ нашей внешней политики, в плане закрепления законодательно тех доктринальных документов, которые подписывает, одобряет президент", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что МИД подробно консультировал "Единую Россию" при работе над поправками к Конституции РФ, касающимися внешней политики страны.

"Единая Россия" провела свой съезд, посвященный выборам в Госдуму, 19 июня. В общефедеральную часть федерального списка кандидатов по предложению Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

6 июля представители партии подали документы, необходимые для заверения федерального списка и списка кандидатов по одномандатным округам, в Центризбирком.