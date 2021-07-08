Лавров: в случае нападения на Таджикистан с афганской границы ОДКБ немедленно это обсудит

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае, если произойдет нападение на Таджикистан со стороны границы с Афганистаном, безотлагательно обсудит этот инцидент. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в четверг в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов".

"Если будет нападение на Таджикистан, конечно, это будет немедленно предметом рассмотрения в ОДКБ", - сказал он.

Лавров напомнил, что Москва и Душанбе являются союзниками в рамках Договора о коллективной безопасности, и у РФ есть военная база в Таджикистане. "Так что мы, конечно, свои обязательства будем выполнять", - подчеркнул он.

В понедельник пресс-центр Погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил, что после боев со сторонниками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на территорию республики отступили более 1 тыс. военных Афганистана. За последние две недели произошло уже несколько случаев вынужденного перехода афганских военнослужащих на таджикскую территорию.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что ситуация в северных районах Афганистана ухудшается и вызывает серьезную озабоченность организации. По его словам, необходимо оказать помощь Таджикистану в обеспечении безопасности южной границы. 1 июля Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ принял заявление об обеспокоенности ситуацией в Афганистане и призвал все политические силы страны к продвижению мирного процесса.