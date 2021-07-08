Лавров рассказал о своих друзьях за границей и месте юмора в переговорах

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая в четверг на вопросы аудитории после лекции в Дальневосточном федеральном университете, рассказал о дружбе с зарубежными коллегами, месте формального и неформального в выстраивании отношений с иностранными партнерами и роли юмора в дипломатии.

"В целом ряде случаев у меня есть друзья за границей, в том числе друзья министры иностранных дел азиатских стран", - сказал он.

Лавров признался, что с некоторыми коллегами отношения бывают "формальные и ровные", когда переговоры идут исключительно в деловом ключе, а иногда личная симпатия накладывается на профессиональное общение, и тогда переговоры приобретают несколько иной характер, но не менее деловой. Он назвал хорошим другом главу МИД Индонезии Ретно Марсуди и очень близким - коллегу из Лаоса Салёмсая Коммасита, с которыми недавно провел встречи. "Кстати, министр иностранных дел Лаоса оканчивал МГИМО, прекрасно говорит по-русски. И президент Лаоса [Тхонглун Сисулит], и премьер-министр Лаоса [Пханкхам Випхаван] оканчивали советские высшие учебные заведения, все говорят по-русски. Все три моих вчерашних собеседника - президент, премьер, министр иностранных дел - во Вьетьяне все могут общаться и понимать русский язык", - добавил он.

Глава МИД России также рассказал о традиции "разминаться" накануне переговоров на ужине без протокола, когда он встречается с коллегами без галстуков - в рубашке и пиджаке, а иногда и в джинсах и свитере. "Но когда официальные переговоры - галстуки мы надеваем, хотя не всегда", - продолжил он, напомнив о своем недавнем визите в турецкую Анталью.

Тогда министр вместе со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу провели официальную встречу без галстуков, хотя это совсем и не было отражением степени важности встречи. "Это был очень важный контакт по всем международным проблемам и двусторонним делам, а там жарко. И мой коллега перед самым выходом на переговоры позвонил и говорит: "Давай без галстуков, ну совсем жарко". И мы вот так примерно и вышли под камеры и сидели на переговорах. Правда, все остальные члены делегации были в галстуках, даже не знаю, почему", - добавил он, рассмеявшись.

Рассуждая о том, есть ли в дипломатии место для юмора, Лавров подчеркнул: "Я всегда за общение с юмором там, где это уместно, а юмор бывает уместен даже в ходе обсуждения самых серьезных вещей, как и в обычной жизни". По его словам, приветствуется и открытость, но не граничащая с простодушием, "потому что простодушность в дипломатии не помогает".