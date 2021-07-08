Лавров заявил, что либералы призывают Россию проглотить оскорбление от британского эсминца

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Российские либералы хотели бы, чтобы Москва проглотила оскорбление со стороны Лондона в случае с заходом британского эсминца Defender в российские территориальные воды в Черном море. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в четверг в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов".

По мнению Лаврова, Запад пытается повлиять на чувство патриотизма россиян через некоторых либералов в России. "Я с большим изумлением читал комментарии, когда вторгся британский военный корабль в наши территориальные воды. Некоторые либеральные критики власти стали говорить, зачем надо было его выгонять, ну прошел бы мимо Крыма, и чего бы случилось? И так отношения уже на дне лежат, а вы еще глубже их закапываете. То есть проглотите прямое оскорбление, наплюйте на волеизъявление крымчан, которые выбрали сначала независимость, потом воссоединение со своей исторической родиной", - резюмировал глава МИД РФ.

Он напомнил о комментариях в либеральной среде во время учений российской армии недалеко от границ с Украиной. "Учения завершились, войска разъехались по своим местам постоянной дислокации, а Запад не на своей территории, а на линии соприкосновения с Россией со всего мира согнал десятки тысяч солдат, десятки тысяч образцов наступательной техники", - подметил министр. По его словам, западные коллеги представили дело так, будто они пригрозили Москве, а она отвела свои войска.

"То, что это были открыто объявленные учения, завершившиеся по выполнению своих задач, никто не хочет слушать. А вот наши либералы заявили после этого: вот как произошло - позвонил [американский лидер Джо] Байден [президенту РФ Владимиру] Путину и тут же войска от украинской границы убрали. А если бы не позвонил Байден, наверняка напали бы на Украину. Это уважаемые в прошлом люди, которые политикой занимаются многие, многие годы", - посетовал Лавров.

Он привел еще один пример высказываний, которые имеют антипатриотичный контекст. Некоторые сокрушались о хороших отношениях с Западом в 90-е, когда развалился СССР, и заявляли, что если бы Россия пошла по пути Германии и Японии после Второй мировой войны, она была бы сопоставима по уровню развития гражданского общества с этими странами. "Я думаю, больше можно ничего не рассказывать. Нам предлагалось, проиграв в холодной войне, как они считают, дать себя оккупировать и дать Западу создать нам основы нового государства", - пояснил министр.

"Патриотизм для меня - важнейшая черта. И люди, которые не чувствуют этого патриотизма сквозь века, едва ли достигнут успехов не только в дипломатии, но и в любой другой работе, которая связана с реальными задачами по развитию государства во всех областях. Будь то экономика, будь то культура, будь то военное дело", - заключил глава МИД РФ.