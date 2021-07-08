Лавров отметил, что Россия развивает отношения с Венесуэлой не назло США

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Россия развивает отношения с Венесуэлой, потому что это соответствует национальным интересам, а не чтобы позлить США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в четверг в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов".

"Ничего антиамериканского в наших отношениях с Венесуэлой нет. Сейчас мы твердо поддерживаем Венесуэлу перед лицом незаконных действий США, но это не значит, что мы с ней дружим только потому, что делаем это назло Соединенным Штатам, совсем нет, - сказал Лавров. - Мы не раз подчеркивали - если любая страна в Азии, в Латинской Америке, в Африке, Европе предлагает нам совместные взаимовыгодные проекты, мы никогда не отказываемся от обсуждения таких предложений. И делаем это исключительно исходя из взаимной выгоды".

Министр напомнил, что Москва начала развивать отношения с Каракасом 20 лет назад, когда президентский пост в стране занимал Уго Чавес. Тогда Россия и Венесуэла начали развивать совместные проекты в нефтегазовой сфере, констатировал глава МИД РФ. Продолжается это сотрудничество и сейчас, однако теперь сторонам приходится учитывать антивенесуэльские санкции США, продолжил Лавров.

По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, дипломатические нападки на Венесуэлу, сопровождающиеся боевыми вылазками с территории соседних государств, отражают линию Запада на замену международного права в глобальных делах на некие правила, которые западные страны навязывают другим членам мирового сообщества.

"И также, как и в случае с Сирией, в случае с Кубой, с Никарагуа, развивая отношения с этими странами, мы, помимо взаимовыгодных проектов, которые мы стараемся реализовывать, мы еще защищаем справедливость а международной арене, защищаем Устав ООН", - резюмировал Лавров.