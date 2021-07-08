В России отметили низкий уровень доверия между сирийской оппозицией и Дамаском

НУР-СУЛТАН, 8 июля. /ТАСС/. Уровень доверия между сирийской оппозицией и властями страны низкий и пока не позволяет выходить на принятие компромиссных решений. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Этот уровень [доверия] достаточно низкий и не позволяет пока еще выходить на принятие компромиссных решений", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в ходе международной встречи по Сирии в астанинском формате в Нур-Султане.

По словам Лаврентьева, у российской делегации на четверг запланированы встречи с сирийской оппозицией. "Надо посмотреть, какие у них идеи есть в выправлении ситуации и налаживании, повышении уровня доверия между ними и сирийским правительством", - сказал спецпредставитель президента РФ по Сирии. Ранее представители России провели встречи с делегациями Ирака, Ливана и международных организаций.

Гуманитарная ситуация в Сирии

Лаврентьев добавил, что гуманитарное содействие Сирии должно носить комплексный характер, улучшение гуманитарной ситуации в арабской республике должно быть приоритетом международного сообщества.

"Мы работаем над тем, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию в Сирии. Это должен быть основной вектор приложения усилий международного сообщества сейчас", - сказал он.

"И это не только предоставление гуманитарной помощи. Гуманитарная помощь - лишь часть гуманитарного содействия. Потому что большая часть должна приходиться на реализацию различных проектов, имеющих жизненно важное значение и гуманитарное измерение", - добавил Лаврентьев.

По словам спецпредставителя президента, эти проекты включают и ремонт, и восстановление энергоснабжения, водоснабжения, больниц, школ. "Такие вот мероприятия, которые требуют больших средств международного сообщества", - отметил он.

"Мы, конечно, приветствуем любую гуманитарную [помощь], которая оказывается международным сообществом. Но 80% ее состава - продовольствие. Это хорошо, но оно проедается. А если бы эти же деньги, которые выделяет международное сообщество, пошло бы на проекты раннего восстановления, на реконструкцию, это бы значительно облегчило бы возможность самих сирийцев заниматься самообеспечением себя продовольствием, другими товарами первой необходимости", - заключил Лаврентьев.

Встреча в астанинском формате проходит 7-8 июля с участием делегаций стран-гарантов (Иран, Россия и Турция), правительства Сирии и вооруженной оппозиции. Участники переговоров обсуждают ситуацию в арабской республике, международное гуманитарное содействие, перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве, а также меры укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести.