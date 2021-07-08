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Мишустин утвердил кураторство вице-премьеров за каждой из госпрограмм

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень вице-премьеров - кураторов государственных программ. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства.

"За каждой из них [госпрограмм] закрепляется профильный вице-премьер, который будет управлять ее реализацией. Под руководством кураторов начнут действовать управляющие советы, которые смогут оперативно вносить изменения в паспорта госпрограмм и тем самым поддерживать их в актуальном состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внедрение института кураторства сделает управление госпрограммами более гибким.

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